Eyüpspor’da Arda Turan ile Sürpriz Gelişme

ARDA TURAN’IN SÜPER LİG’DEKİ BAŞARISI

Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’da dikkat çekici bir dönem geçiren Arda Turan, birçok kişinin öngörüsünün aksine performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sezonun başında hem takımı hem de kendisi açısından Süper Lig’de pek fazla imkan tanınmazken, genç teknik direktör, istatistiklerini altüst ederek, 4 Büyükler’e meydan okuyor.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN İLGİ

Bu süreçte Arda Turan, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda futbolculuk kariyerinde de forma giydiği Atletico Madrid ile ilgili farklı iddialar gündeme gelmişti. Özellikle Simeone sonrası takımın başına geçebilecek en kuvvetli aday olarak gösterilen Arda Turan için beklenmedik bir gelişme de başka bir kulüpten yaşandı.