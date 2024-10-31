Eyüpspor’da Tayfur Bingöl Formayı Unuttu!

YENİ SEZONDA İDDİALI GİRDİ

Trendyol Süper Lig’in ekiplerinden Eyüpspor, tarihinde ilk defa yer aldığı ligde dikkat çekici bir performans sergiliyor. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde oynayan takım, geride kalan 10 haftada 16 puan topladı. Bu süre zarfında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 5. sırada kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ SONRASI GÖRÜLEN DÜŞÜŞ

Eyüpspor’un performansındaki dalgalanma dikkat çekiyor. Beşiktaş maçı sonrasında formunun altında kalmaya başladı. Bu durum, takımın sezon ilerledikçe nasıl bir istikrar yakalayacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Eyüpspor, ligdeki mücadelelerine daha güçlü bir şekilde devam etmek için strateji geliştirmek zorunda.