Eyüpspor’dan Berke Özer İle İlgili Açıklama

EYÜPSPOR’UN ASBAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Trendyol Süper Lig’de dikkat çeken ekiplerden biri olan Eyüpspor’da Asbaşkan Fatih Kulaksız, gündeme dair açıklamalar yaptı. Tivibu Spor’a verdiği röportajda, son günlerde Galatasaray ile anılan genç kaleci Berke Özer hakkında düşüncelerini paylaştı.

BERKE ÖZER TRANSFER İDDİALARI YANLIŞ

Fatih Kulaksız, Berke Özer ile ilgili ortaya atılan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulaksız, “Bu bilgi kirliliğin oluşmaması için medyadaki arkadaşlarımız bize bir soru sorduğunda veya bir telefon bağlantısı olduğu zaman birinci ağızdan en doğru şekilde ifade etmek için her soruyu zaten cevaplıyoruz. Ben tüm medyadaki arkadaşlara da diyorum ki, bizimle ilgili ne varsa iletişim açık ve her şey çok şeffaf. Bize her şeyi sorabilirsiniz ve en doğru cevabı bizden alın. Bizim hakkımızda haberler yaparken duyumlar ile ilgili haber yapmayın diye uyarılarda bulunmamıza rağmen bu haberler çıkıyor.” ifadelerini kullandı.