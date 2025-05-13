Eyüpspor’dan Resmi Açıklama Geldi

IÇ TRANSFER HAMLELERİ

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan takımlardan biri olan Eyüpspor, iç transfer konusunda adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı ekip, Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’nın farklı kulüpleriyle anılan milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezonun sonunda iki yıl daha uzattı.

KAPTANIN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI

Berke Özer’in yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro’nun da sözleşmesi iki yıl süreyle uzatıldı. Ayrıca, iki futbolcunun maaşlarında iyileştirilmeye gidildiği bilgisi elde edildi.