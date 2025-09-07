Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

TARİH DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmanın tarihi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce belirlenen 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği duyurulan maçın 13 Eylül Cumartesi gününe alındığını bildirdi.

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Eintracht Frankfurt ile olan karşılaşma dolayısıyla Eyüpspor maçının 13 Eylül’e alınması için resmi bir talepte bulunmuştu. Bu değişiklik, takımın programını daha düzenli hale getireceği düşünülüyor.