Spor

Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

eyupspor-galatasaray-mac-tarihi-degisti

TARİH DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmanın tarihi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce belirlenen 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği duyurulan maçın 13 Eylül Cumartesi gününe alındığını bildirdi.

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Eintracht Frankfurt ile olan karşılaşma dolayısıyla Eyüpspor maçının 13 Eylül’e alınması için resmi bir talepte bulunmuştu. Bu değişiklik, takımın programını daha düzenli hale getireceği düşünülüyor.

ÖNEMLİ

Manşet

12 Dev Adam’ın Rakibi Polonya Belirlendi

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile mücadele edecek. Polonya, Bosna Hersek'i 80-72'lik skorla geçerek tura yükseldi.
Gündem

300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

'Asrın felaketi' sonrası başlatılan konut seferberliği devam ediyor. Malatya'da yapılan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.