Eyüpspor-Galatasaray Maçının Tarihi Değişti

MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın tarihi değiştirilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacak olarak belirlenen maçın 13 Eylül Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

GALATASARAY’IN TALEBİ

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile yapacağı maç dolayısıyla Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınması yönünde resmi bir başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru sonucunda tarih değişikliği gerçekleşmiş oldu.