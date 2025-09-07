Spor

Eyüpspor-Galatasaray Maçının Tarihi Değişti

eyupspor-galatasaray-macinin-tarihi-degisti

MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın tarihi değiştirilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacak olarak belirlenen maçın 13 Eylül Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

GALATASARAY’IN TALEBİ

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile yapacağı maç dolayısıyla Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınması yönünde resmi bir başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru sonucunda tarih değişikliği gerçekleşmiş oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul Valiliği, Eğitim Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı gün için güvenlik önlemlerini açıkladı; 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personel görev alacak.
Gündem

Adıyaman’da 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Besni’deki polis operasyonlarında farklı uyuşturucular ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.