F-35 Satışı Sorun Oluyor! İsrail Tepkili

TÜRKİYE’NİN F-35 PROGRAMINA TEKRAR KATILMA GİRİŞİMLERİ

Türkiye, F-35 programına yeniden dahil olma çabalarını hızlandırıyor. ABD’deki Trump’ın ikinci dönem hazırlıkları ile birlikte bu çabalar önem kazanıyor. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını almasına sert bir şekilde karşı çıkıyor. İsrailli yetkililer, bu satışın bölgedeki askeri dengeyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

F-35 PROGRAMINDAN ÇIKMA VE YENİDEN DAHİL OLMA ÇABALARI

Türkiye, 2019 yılında Rus S-400 savunma sistemini satın alması sebebiyle ABD tarafından F-35 programından çıkartıldı. Buna rağmen, Ankara F-35’leri geri kazanmak için Washington ile iletişimini sürdürdü. Uzun süren müzakerelerin sonucunda F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyonu için bir anlaşma sağlandı. Ancak F-35 konusundaki görüşmeler devam ediyor ve Trump’ın tekrar göreve gelmesi bu çabaları hızlandırıyor.

İSRAİL’DEN ABD’YE SERT UYARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu konuyu İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komitesi’nde ele aldı. Netanyahu, ABD’nin Türkiye’ye olası F-35 satışının İsrail tarafından sert şekilde karşılandığını belirtti. Ayrıca, İsrail Ordu Radyosu’ndan askeri muhabir Doron Kadosh, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti sırasında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini ve Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlarının dikkat çektiğini ifade etti.

BÖLGESEL ASKERİ DENGELER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Ynet gazetesinin haberine göre, İsrail sadece F-35 konusunu değil, aynı zamanda bölgedeki askerî dengeleri de gündeme getirdi. İsrailli yetkililer, bu satışın İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü tehdit edebileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert açıklamaları, Tel Aviv’de tedirginlik yaratıyor. İsrailli yetkililer, ABD’nin Türkiye’ye karşı caydırıcı bir adım atmadığını ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun düzenli olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirtiyor.

ABD, F-35 SATIŞINI DIŞ ÜLKELER İÇİN GÜNDEME ALIYOR

Ynet’in haberine göre, Trump yönetimi, F-35 satışını yeniden gözden geçirmek için karar alma sürecine girmiş durumda. Bu durum, İsrail’de alarm oluşturuyor. ABD’nin gelişmiş savaş uçaklarını diğer Orta Doğu ülkelerine satmayı gündeme alması, bu konuda İsrail’in endişelerini artırıyor. Geçtiğimiz ay Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Onu seviyorum, o da beni seviyor. Başbakana (Netanyahu) söyledim: Bibi, eğer Türkiye ile bir sorunun varsa, sana yardımcı olurum” şeklinde bir açıklama yaptı.