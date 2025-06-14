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F. Zeyrek’in Soruşturmasında Önemli Gelişme!

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FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunun arızasını düzeltmeye çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybediyor. Zeyrek’in ölümü, ailesi ve bazı kesimler tarafından sıklıkla şüpheli olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Soruşturma dahilinde, 4 kişi gözaltına alınıyor. Yapılan incelemeler sonucunda, bu kişilerden 3’ünün tutuklandığı bilgisi veriliyor. Gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekerken soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.

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