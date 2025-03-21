Fabrika Patlaması Davasında İlk Duruşma Başladı

BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ZSR Patlayıcı A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında 24 Aralık 2023 tarihinde büyük bir patlama yaşandı. Kapsül üretim bölümünde gerçekleşen bu trajik olayda, Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ve Kimya Mühendisi Özlem Özçakır yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMALAR

Olayın ardından başlayan kapsamlı soruşturma çerçevesinde fabrikanın yöneticileri gözaltına alındı. Şirket müdürü Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 8 sayfalık iddianame, Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Sanıklar, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla yargılanacak ve her biri için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

FABRİKADA BÜYÜK HASAR

İddianameye göre, ekipler olay yerine ulaşınca patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından incelemelere başlayabildi. Patlamanın gücüyle fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve hayatını kaybeden işçilerin cesetlerinin büyük oranda deformasyona uğradığı ifade edildi.

TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer, patlamanın nedenine dair teknik incelemelerin devam ettiğini ve iş güvenliği ihmalinin olup olmadığının detaylı şekilde araştırıldığını bildirdi. Olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, hukuki süreç kamuoyu tarafından ilgiyle izleniyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, fabrikanın güvenlik kameralarının olay günü saat 08.27.41’e kadar kayıt yaptığı, patlama anına dair bir kayıt bulunamadığı belirtiliyor. Bu durumun patlama sonucu kamera ve bağlı ekipmanların zarar görmesinden kaynaklanabileceği öne sürülüyor. Ayrıca patlamanın dış kaynaklı olmadığı da raporlandı.

GÜVENLİK İHALESİ VE SORUMLULUK

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde fabrikadan alınan numunelerde patlayıcı maddelere rastlandığı ifade edildi. İddianamede, patlamanın kimyasal maddelerin infilak etmesi ya da üretim biriminde üst üste istiflenmiş kapsüllerin patlamasıyla gerçekleştiği vurgulanıyor. Kapsüllerin neden patladığına dair iki olasılık belirtildi.

KİMYA MÜHENDİSİ UYARI YAPMIŞ

Patlamada hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır’ın, iş yerinde depolanan kapsüllerin başka yerlere taşınması konusunda uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor. Diğer çalışanlar da, Özçakır’ın durumu üst amirlerine bildirmiş olmasına rağmen bir çözüme ulaşılamadığını aktarıyor. İddianamede, eğer ürünler uygun şartlarla depolansaydı büyük patlamanın engellenebileceği kanaati ifade ediliyor.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Davanın ilk duruşması Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu ve Hulusi Yağız Aboumarsa ile tutuksuz sanık Murad B. katıldı. Patlamada yaralanan işçilerin aileleri ve avukatları da duruşmaya iştirak etti. Sanık Cem Yılmaz, mahkemede ifadesinde patlamaya dair kendisine herhangi bir bildirim yapılmadığını öne sürdü. Diğer sanıklar da sorumluluklarının sınırlı olduğunu savunarak üretim sürecinin işleyişini aktardı.

HAKİM KARARI VE AİLELERİN İFADELERİ

Duruşma esnasında ölen işçilerin yakınları, firma tarafından meydana gelen zararlarının karşılanması için ödeme yapıldığını belirtti. 11 aileden 7’sinin şikayetçi olmadığını, 4 aileinin ise şikayetçi olduklarını ifade etmeleri dikkat çekti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, dolayıyla duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.

İŞÇİ KATLİAMI ENDİŞESİ

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin ailesinin avukatı, “24 Aralık 2024 tarihinde Balıkesir’de 11 işçinin katledildiği bir patlama gerçekleşti. Bu, basit bir iş kazası değil, bir katliamdır” şeklinde açıklamada bulundu. Tüm delillerin toplanması ve gerekli tanıkların dinlenmesi gerektiğini belirtti.

TAHLİYE KARARI

Tutuksuz yargılanmaya geçiş yapan Hulusi Yağız Aboumarsa’nın avukatı, müvekkilinin olaydan sadece bir gün önce göreve başladığını ve bu sebeple suçlamaların haksız olduğunu savundu. Aboumarsa’nın yargılamanın tutuksuz da sürdürülebileceği değerlendirmesi sonucunda tahliyesine karar verildi.