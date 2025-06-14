Fadik’in Gizli Acısı Açığa Çıktı

FADIK SEVİN ATIKSOY KANSER SÜRECİNİ ANLATTI

2024 yılında meme kanserine yakalanan Fadik Sevin Atiksoy, bu zorlu süreci gizli tutarak geçirdi. Ünlü oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda başından geçenleri ilginç bir şekilde aktardı. Atiksoy, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum” şeklinde ifade etti.

KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Atiksoy, kendini ifade edebilmek için metanet toplamasının gerektiğini belirtti ve “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm” diye ekledi. Ünlü isme, “‘Kardeşlerim’ dizisindeki rolünüz devam ederken bu haberi aldınız ama dizi çekimlerine de aksatmadan gidiyordunuz sanırım, öyle değil mi? Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusu yöneltildiğinde ise şu şekilde yanıtladı: “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum.”

TEDAVİ SÜRECİNDEN SONRA YENİDEN DOĞDUM

Atiksoy, doktorunun ileri lokal üçüncü derece kanser tümörü ile tedaviye devam edemeyeceğini ve büyük riskler taşıdığını söylediğini aktardı. Bu süreçte yedi aylık yoğun bir tedavi sonrasında tümörün ameliyat ile alınacak hale getirildiğini belirtti. “Ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum” dedi.