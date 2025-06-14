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Fadik Sevin Atasoy’un Acı Gerçeği Açığa Çıktı

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Fadik Sevin Atiksoy’un Meme Kanseri Süreci

2024 yılında meme kanserine yakalanan Fadik Sevin Atiksoy, bu süreci gizli tutmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, yaşadıklarını bir dergideki röportajında paylaştı. Atiksoy, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum” şeklinde açıklamalar yaptı.

Kendimi Yeniden Bulmuş Gibiyim

Atiksoy, “Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” diyerek sözlerine devam etti. “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm” ifadeleriyle yaşadığı dönüşümü anlattı. Onun için bu süreç zorlu ama aynı zamanda güçlendirici olmuş.

Dizi Çekimlerini Aksatmadan Devam Ettim

Fadik Sevin Atiksoy, “‘Kardeşlerim’ dizisindeki rolünüz devam ederken bu haberi aldınız ama dizi çekimlerine de aksatmadan gidiyordunuz sanırım, öyle değil mi? Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusuna, “Üçüncü sezonun neredeyse son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor, ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümör ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi” yanıtını verdi.

Atiksoy, yedi aylık yoğun bir tedaviyle tümörün ameliyat ile alınacak hale getirildiğini belirtti. “Sonrasında ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum” diye ekledi. Bu süreç, onun için büyük bir dönüşümün başlangıcı oldu.

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