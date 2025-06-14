Fadik Sevin Atasoy’un Gizlediği Gerçekler

MEME KANSERİ SÜRECİ VE YENİDEN DOĞUŞ

2024 yılında meme kanserine yakalanan ve bu durumu gizli tutmayı seçen Fadik Sevin Atiksoy, bir dergideki röportajında yaşadıklarını paylaştı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır” dedi. Yalnız geçirdiği süreci, sağlığının kaybını, acısını ve yasını başka biriyle paylaşmamayı tercih ettiğini belirten Atiksoy, bu durumu “ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim” ifadesiyle vurguladı. Bu zorlu süreci aştıktan sonra konuşabildiğini de ekledi.

YENİDEN DOĞUŞUNUN TEMELLERİ

“Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” diyen Atiksoy, yaşadığı dönüşümle ilgili, “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm” şeklinde konuştu.

“‘Kardeşlerim’ dizisindeki rolünüz devam ederken bu haberi aldınız ama dizi çekimlerine de aksatmadan gidiyordunuz sanırım, öyle değil mi? Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusunu yanıtlayan Atiksoy, “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre. Bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum” açıklamasını yaptı.

TEDAVİ SÜRECİ VE SONUÇLARI

Atiksoy, doktorunun “İleri lokal üçüncü derece bir kanser tümör ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu” söylediğini dile getirdi. “Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.