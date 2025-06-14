Fadik Sevin Atasoy’un Gizlediği Gerçekler

FADIK SEVİN ATIKSOY’UN ZOR GÜNLERİ

2024 yılında meme kanserine yakalanmış ve bu süreci gizli tutmuş olan Fadik Sevin Atiksoy, bir dergiye vermiş olduğu röportajda yaşadığı zorlu deneyimleri paylaştı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum.” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜM VE YENİDEN DOĞUŞ

“Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” diyen Atiksoy, sözlerine şöyle devam etti: “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm.”

TEDAVİ SÜRECİ VE DİZİ ÇEKİMLERİ

‘Kardeşlerim’ dizisindeki rolü devam ederken bu haberi aldığını belirten Atiksoy, dizi çekimlerine de aksatmadan katıldığını ifade etti. Bu süreçte, “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümör ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi.” dedi.

SONUÇ VE YENİDEN DOĞUŞ

Atiksoy, “Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum.” ifadeleriyle bu zor süreci sona erdirdiğini dile getirdi.