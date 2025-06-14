Fadik Sevin Atasoy’un Gizli Acıları

2024 YILINDA MİSKETİ AŞAN DÖNÜŞÜM

2024 yılında meme kanserine yakalanan ve süreci gizli yaşayan Fadik Sevin Atiksoy, bir dergide yaşadıklarını paylaştı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum,” dedi.

KENDİ YENİDEN DOĞUŞUM

Atiksoy, kendini ifade edebilmek için metanetine ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm,” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncuya, “Kardeşlerim” dizisindeki rolü devam ederken bu haberi almasının ardından dizi çekimlerine de devam ettikleri soruldu. Atiksoy, “Üçüncü sezonun neredeyse son bölümlerine yaklaşıyorduk. Herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor, ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümörü ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi.” şeklinde yanıtladı.

AMELİYAT SÜRECİ VE YENİDEN DOĞUŞ

Fadik Sevin Atiksoy, yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdiklerini, sonrasında ise ameliyat olduğunu belirtti. “Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum,” diyerek yeni hayatına umutla bakıyor.