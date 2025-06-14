“Fadik Sevin Atasoy’un Gizli Acısı”

2024 YILINDA YAŞADIĞI ZOR SÜREÇ

2024 yılında meme kanserine yakalanan ve bu durumu gizli tutmayı tercih eden Fadik Sevin Atiksoy, bir dergiye verdiği röportajda yaşadıklarını açıkladı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum.” dedi.

KENDİNE GELİŞ SÜRECİ

“Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” diyen Atiksoy, “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm.” şeklinde hukularını sürdürdü.

Ünlü oyuncu, “Kardeşlerim” dizisindeki rolü devam ederken bu haberi aldığını ve dizi çekimlerine de aksatmadan gittiğini belirtti. “Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusuna ise “Üçüncü sezonun neredeyse son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre. Bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor, ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümörü ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi.” yanıtını verdi.

AMELİYAT SONRASI YENİDEN DOĞUŞ

“Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum.” diyerek sürecini sonlandırdı.