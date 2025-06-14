Fadik Sevin Atasoy’un Gizli Acısı

FADIK SEVİN ATİKSOY’UN KANSER SÜRECİ

2024 yılında meme kanserine yakalanan ve bu durumu gizli tutan Fadik Sevin Atiksoy, yaşadıklarını bir dergiye verdiği röportajda anlattı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum.” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

YENİDEN DOĞUŞUNUN HİKAYESİ

“Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” diyerek sözlerine devam eden Atiksoy, “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm.” şeklinde duygularını ifade etti.

DİZİ ÇEKİMLERİNE DEVAM ETTİ

Ünlü oyuncuya, “‘Kardeşlerim’ dizisindeki rolünüz devam ederken bu haberi aldınız ama dizi çekimlerine de aksatmadan gidiyordunuz sanırım, öyle değil mi? Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusu yöneltildiğinde ise Atiksoy şu yanıtı verdi: “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor, ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümör ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi.”

AMELİYAT VE SONRASINDAKİ YAŞAM SEVİNCİ

Atiksoy, “Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik, sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum.” şeklinde yaşadığı süreci özetledi.