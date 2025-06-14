“Fadik Sevin Atiksoy’un Gizli Acısı”

YAŞAM SÜRECİNİN DERİNLİKLERİ

2024 yılında meme kanserine yakalanan Fadik Sevin Atiksoy, yaşadığı süreci gizli tutabilmeyi başardı. Ünlü oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda bu zorlu dönemi nasıl geçirdiğini anlattı. “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır…” ifadesini kullandı. Acı ve yas sürecini yalnız geçirmeyi tercih ettiğini belirten Atiksoy, “Bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum” şeklinde ekledi.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAK

“Yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum” diyen Atiksoy, kendini ifade edebilmek için metanetini toplaması gerektiğini söyledi. “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm” sözleriyle ruh halini ifade etti. Tüm bu sürecin ardından Atiksoy, “Kardeşlerim” dizisindeki rolü devam ederken yaşadığı bu durumu nasıl yönettiğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Atiksoy, “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm” dedi. İşini sevdiğini ve sette olmanın kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Ancak doktorunun, “İleri lokal üçüncü derece bir kanser tümörü ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu” söylemesinin ardından durumu değiştirmek zorunda kaldı.

“Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik, sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum” sözleriyle yeni bir döneme adım attığını ifade etti.