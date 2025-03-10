Fahiş Fiyatlara 455 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk iki ayında fahiş fiyatla mücadelede önemli bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplamda 455 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu süreçte 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

PARA CEZASI DETAYLARI

Denetimler esnasında 17 bin 395 firmadan toplamda 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezası kesildi. Özellikle Şubat ayındaki denetimlerde 9 bin 606 firmaya, 309 milyon 973 bin 559 lira para cezası uygulandı.

FİYAT DENETİMİ KAPSAMINDAKİ FİRMALAR

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri çerçevesinde yılın ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu incelemeler sonucunda 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu cezanın 126,7 milyon liralık kısmı ise fahiş fiyat denetimleri sonucunda alındı.