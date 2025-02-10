Faiz Oranlarında Düşük Bakiye Avantajı

DÜŞÜK MEVDUATTA YÜKSEK FAİZ UYGULAMASI

Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra mevduatta aşağı yönlü bir eğilim devam ediyor. Düşen faizlerle birlikte, düşük bakiyelerin daha kıymetli hale gelmesi bekleniyor. Bankalar, kısa vadeli düşük bakiyelere yüksek faiz teklif etmeye yöneliyor.

DAHA DÜŞÜK TUTARA DAHA YÜKSEK FAİZ

Türkiye Gazetesi’nde verilen bilgilere göre, bankalar düşük tutarlı mevduat için yüksek oranlar sunarken, yüksek tutarlı mevduatlara daha az faiz öneriyor. 2024 yılı boyunca büyük yatırımcılara daha yüksek faizler verildi. Düşük ve yüksek mevduatlar arasında uygulanan fark bir dönem 10 puana kadar ulaşmıştı. Uzun vadeli yüksek bakiyelere ise faiz oranları yüzde 40’ın altında kalıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz politikalarını otopilota bağlamadıklarını, veri odaklı bir yaklaşım izleneceğini vurguladı.