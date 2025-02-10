More
Ekonomi

Faiz Oranlarında Düşük Bakiye Avantajı

faiz-oranlarinda-dusuk-bakiye-avantaji

DÜŞÜK MEVDUATTA YÜKSEK FAİZ UYGULAMASI

Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra mevduatta aşağı yönlü bir eğilim devam ediyor. Düşen faizlerle birlikte, düşük bakiyelerin daha kıymetli hale gelmesi bekleniyor. Bankalar, kısa vadeli düşük bakiyelere yüksek faiz teklif etmeye yöneliyor.

DAHA DÜŞÜK TUTARA DAHA YÜKSEK FAİZ

Türkiye Gazetesi’nde verilen bilgilere göre, bankalar düşük tutarlı mevduat için yüksek oranlar sunarken, yüksek tutarlı mevduatlara daha az faiz öneriyor. 2024 yılı boyunca büyük yatırımcılara daha yüksek faizler verildi. Düşük ve yüksek mevduatlar arasında uygulanan fark bir dönem 10 puana kadar ulaşmıştı. Uzun vadeli yüksek bakiyelere ise faiz oranları yüzde 40’ın altında kalıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz politikalarını otopilota bağlamadıklarını, veri odaklı bir yaklaşım izleneceğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Spor

Galatasaray, Adana Demirspor Maçını Mahkemeye Taşıdı

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu ve resmi olarak adli makamlara başvuruda bulunduğunu belirtti.
Gündem

CHP Kurultayı’nda ‘Paralı Oy’ İddiası Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayındaki oy verme iddialarını soruşturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık olarak çağrıldı. Soruşturma siyaseti etkileyecek detaylar içeriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.