Faizsiz Kredi Almak İsteyenlere Önemli Uyarılar

Son dönemlerde Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasıyla birlikte, bankalar düşük faizli ve sıfır faizli kredi kampanyalarına yoğunlaşmaya başladı. Mart ayıyla beraber, bazı bankalar 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı. Bu krediler, özellikle yeni müşteri kazanma amacı güdüyor ve genellikle mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretler alarak faizsiz kredinin sağladığı avantajları kısıtlayabiliyor.

FAİZSİZ KREDİLERİN ARTMA NEDENİ

Ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının neden arttığını şu şekilde açıklıyor: “Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.” Bu krediler, özellikle kredi kullanma alışkanlığı olmayan bireyleri sisteme dahil etmek ve ileride daha yüksek faizli kredilere yönlendirmek gayesi taşıyor.

GİZLİ MALİYETLERİN DURUMU

Sıfır faizli krediler cazip görünse de, bazı bankalar ek maliyetler ekleyebiliyor. Örneğin, bankalar hayat sigortası gibi ek sigorta ücretleri talep edebiliyor. Ayrıca, faiz alınmasa da dosya ücreti adı altında ekstra ödemeler çıkabiliyor. Faizsiz kredi kampanyaları, vade süreleri kısa olduğu için aylık taksitleri yüksek olabiliyor. Ahmet Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini” vurguluyor.

FAİZSİZ KREDİ SINIRLARI ARTIYOR MU?

2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi öngörülüyor. Ancak bu kampanyaların yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için kampanyaları artırdığı dönemler olarak dikkat çekiyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” diyor.

KREDİ VERME İŞTAHI ARTIYOR MU?

Faiz oranlarındaki düşüşle, bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artmaya başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında, bankacılık sektöründe hareketlilik gözlemleniyor. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalara olumlu bir biçimde yansırken, Mart ayı enflasyonu da kritik bir gösterge olacak. Kurtuluş, “Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek” diyor.

FAİZSİZ KREDİ ALACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Faizsiz kredi almayı düşünenlerin aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekiyor: Hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmak, ekstra masraflar (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol etmek, kampanyaların kimlere yönelik olduğunu öğrenmek (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?) ve ödeme planını değerlendirip aylık taksitlerin bütçeye uygun olup olmadığını incelemek.