Faizsiz Kredi Kullanacaklar Nelere Dikkat Etmeli?

Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimleri etkisiyle bankalar, düşük ve sıfır faizli kredi kampanyalarına yönelmeye başladı. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar, 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı.

Bu tür krediler, genellikle yeni müşteri çekmeyi hedefliyor ve eski müşterilere sıkça sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretler alarak faizsiz kredinin avantajlarını kısıtlayabiliyor.

FAİZSİZ KREDİLERİN NEDENİ

Milliyet’e bir açıklama yapan ekonomist Ahmet Kurtuluş, bankaların müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak amacıyla bu tür kampanyalara başvurduğunu belirtti. Kurtuluş, “Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası” dedi.

Bu krediler, kredi kullanma alışkanlığı bulunmayan kişileri sisteme dâhil etmek ve ileriki süreçte daha yüksek faizli kredilere yönlendirmek gayesi taşıyor.

GİZLİ MALİYETLER

Sıfır faizli kredi cazip görünse de, bazı bankaların ek maliyetler getirebileceği unutulmamalı. Bankalar, hayat sigortası gibi ek sigorta ücretleri talep edebiliyor. Ayrıca, faiz alınmasa da dosya ücreti adı altında ek ödemeler çıkabiliyor. Faizsiz kredi kampanyalarının vade süresinin kısa olması nedeniyle, taksitler genellikle yüksek olabiliyor. Ahmet Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini” vurguladı.

FAİZSİZ KREDİ LİMİTLERİ

2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi öngörülüyor. Ancak bu kampanyalar genellikle yılın belli dönemlerinde yoğunlaşacak. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için kampanya düzenlediği dönemler olarak dikkat çekiyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tür kampanyaların azalmasını, yıl ilerledikçe yeniden artmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BANKALARIN KREDİ VERME İŞTAHI

Faizlerin düşmesi nedeniyle bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artmaya başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararları ile bankacılık sektöründe bir hareketlilik yaşanıyor. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalara olumlu yönde yansırken, Mart ayındaki enflasyon verileri kritik bir gösterge olacak. Kurtuluş, “Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek” ifadelerini kullandı.

FAİZSİZ KREDİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faizsiz kredi almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var:

– Hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmak.

– Ekstra masrafların (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol etmek.

– Kampanyaların kimlere yönelik olduğunu öğrenmek (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?).

– Ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçeye uygunluğunu değerlendirmek.