Fal, Astroloji ve Medyumluk Denetimleri Artıyor

DENETİM SIKLAŞTIRILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artış gösteren fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi sebebiyle denetimlerini sıklaştırıyor. Bakan Mehmet Şimşek, bu tür serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi amacıyla mükelleflere 2 Nisan’a kadar süre tanıdı.

KAYIT DIŞI HASILAT ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik incelemelerde 1034 mükellefi riskli buldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, numeroloji ve reiki gibi alanlarda toplam 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirlerine yönelik çalışmalara da devam edileceğini ifade etti.

KAZANÇLARIN BEYANINA DAVET

Bakan Şimşek, konuyla ilgili olarak; “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Şimşek, izaha davete uyum gösteren ve yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ağır cezalarla karşılaşmayacağını belirtti.

KAPSAMLI DENETİM HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon ve vefk gibi alışılmadık alanlarda hizmet sunanları da kapsayan geniş bir yelpazede denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Amaç, bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması. Bakanlık, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bu tür faaliyetleri yakından incelemeye devam edecek.