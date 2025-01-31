farioli-den-galatasaray-zaferi-yorumu

AJAX TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Ajax’ın teknik direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettikleri maçı olumlu değerlendirdi. Maç sonrası Johan Cruijff Arena’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Farioli, takımının sergilediği performansı övdü.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Farioli, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar. Kulüple ve oyuncularımla alakalı çok fazla dedikodu vardı. Bugün çok güzel bir gece yaşadık. Bir kez daha neler yapabileceğimizi gösterdik.” dedi.

GELECEK MAÇA HAZIRLIK

İtalyan teknik adam, “Şu an özel bir durumdayız. Kazandığımız maçtan dolayı çok fazla da sevinemiyoruz. Çünkü birkaç gün içinde Feyenoord ile oynayacağız. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Zorlu bir maç olacak.” ifadelerini kullandı.