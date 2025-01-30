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Faruk Fatih Özer’e Tahliye Kararı Verildi

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İSTİNAF MAHKEMESİ HÜKMÜ BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi (istinaf), Özer’e Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından verilen 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına dair incelemesini tamamlıyor.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Yerel mahkemenin kararını bozarak sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan ayrılmış tahliyelerine hükmediyor. Ancak sanıkların diğer suçlar kapsamındaki tutukluluk durumunun devamına karar veren daire, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderiyor.

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