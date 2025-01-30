Faruk Fatih Özer Hakkında Tahliye Açıklaması

DAVADA YAŞANAN GELİŞMELER

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Özer için 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi, ancak dolandırıcılık suçlamasından dolayı tutukluluğunun devamına karar verildi.

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mahkemenin aldığı kararla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Erarslan, “Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir.” ifadelerini kullandı.

ÖZER’İN YAKALANMASI VE İADE SÜRECİ

Thodex davasında önemli gelişmeler yaşandı. Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. Uzun süredir uluslararası aranan Özer, Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararı sonrasında 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye geri getirildi ve tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve 7’si tutuklu toplam 21 sanık hakkında hazırladığı iddianamede çeşitli suçlamalar yöneltti.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yapıldı. Savcılık, sanıklar için 12 bin 164 yıldan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası talep etti. Thodex davasına bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023’te kararını açıkladı. Mahkeme, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e toplam 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İKİNCİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Faruk Fatih Özer ve 21 sanık hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı ve bu soruşturmada iddianame tamamlandı. Bu iddianamede, Faruk Fatih Özer ve 7 kişinin örgüt yöneticisi olduğu, 13 kişinin ise örgüt üyesi olduğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon TL olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Faruk Fatih Özer’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.