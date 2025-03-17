fas-efsanesinden-en-nesyri-ye-premier-lig-tavsiyesi

FENERBAHÇE’DEN EN-NESYRI YORUMU

Fenerbahçe’nin sezon başlangıcında Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan takımlarıyla anılmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin, eğer rekor bir bonservis teklifi gelirse En-Nesyri’yi satmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda, eski Fas Milli Takımı golcüsü Salaheddine Bassir, En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OLUMLU ZİHİNLİK VE DESTEK

Bassir, En-Nesyri’nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu belirtti. “Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe’de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui’nin desteğiyle bunların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı” dedi. Ayrıca, En-Nesyri’nin sezona kötü bir başlangıç yaptığını belirten eski golcü, “Ancak Mourinho’nun desteğiyle geri döndü ve ideal bir forvet olduğunu kanıtladı. Her forvette olmayan bir özelliği var; hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor” ifadelerini kullandı.

POTANSİYELİ VE GELECEK TAVSİYESİ

Bassir, “En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe’den ayrılmalı mı?” sorusunu yanıtlayarak, “Son dönemde kendisine gelen teklifler En-Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Kendisine İngiltere Premier Lig’i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca üst seviyede futbol oynayabilir” şeklinde konuştu.

SUIDİ ARABİSTAN’DAN UZAK DURMALI

En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a gitmemesini umduğunu vurgulayan Bassir, “Umarım Suudi Arabistan Ligi’ne sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane ve belki ileride Mohamed Salah gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.