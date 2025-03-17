fas-efsanesinden-en-nesyri-ye-premier-lig-tavsiyesi

EN-NESYİRİ’NİN ADI SUUDİ ARABİSTAN TAKIMLARIYLA ANILIYOR

Fenerbahçe’nin bu sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan kulüpleriyle gündeme geliyor. Sarı-lacivertlilerin, kendisine rekor bir bonservis teklifi gelmesi durumunda oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu bağlamda, En-Nesyri’ye sürpriz bir öneri geldi. AfricaFoot’a konuşan Fas Milli Takımı’nın eski oyuncusu Salaheddine Bassir, En-Nesyri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

DÜNYA KLASINDAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bassir, En-Nesyri’nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu vurguladı. “Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe’de yaşadığı eleştiriler ve baskılar fazlaydı. Kendisine inanan teknik direktörleri Mourinho ve Regragui’nin destekleriyle bu zorlukların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı” dedi. Ayrıca, En-Nesyri’nin sezona kötü başladığını belirten Bassir, “Ancak Mourinho’nun arkasındaki destekle geri döndü ve ideal bir forvet olduğunu gösterdi. Her forvette olmayan bir özelliği var; hücum aksiyonlarının yanı sıra defansif anlamda da takım arkadaşlarına yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

En-Nesyri’nin Fenerbahçe’den ayrılması gerekip gerekmediği sorulduğunda Bassir, “Son dönemde gelen teklifler En-Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığını gösteriyor. Kendisine İngiltere Premier Lig’ini seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi ve genç yaşında kendisini geliştirme fırsatına sahip olabilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca üst seviyede futbol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN’A GİTMEMESİNİ UMUT EDİYOR

Bassir, En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a gitmemesi konusunda temennide bulundu. “Umarım Suudi Arabistan Ligi’ne sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane ve belki de ileride Mohamed Salah gibi büyük yıldızların bulunduğu o ligden ziyade İngiltere ona daha fazla katkı verecek” diyerek sözlerini tamamladı.