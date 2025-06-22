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Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Serbest Bırakılmalı!

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GÖZALTI KARARI ÜZERİNE TEPKİLER

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan bir soruşturmayla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Altaylı’nın gözaltına alınmasına karşı bir açıklama yaptı. Özel, “Saraydaki danışman sabah ‘suyun ısınmaya başladı’ diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

İKTİDARIN BASKI POLİTİKALARI

Fatih Altaylı’nın tarihi olayları anımsatan bir cümle kurmasının ardından bazı suçlamalar gündeme geldi. Özel, “Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz” ifadelerini kullandı. Son olarak, Özel, Altaylı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve Altaylı’nın gazeteci olduğunu hatırlattı.

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