Fatih Erbakan İttifakları Açıkladı! Kapatmadık Kapılarımızı

FAKAT HIZLA BÜYÜYEN BİR PARTİYİZ

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Erbakan, seçimlerde ittifak yapabilecekleri partileri sıraladı.

KAPIMIZ HERKESİNE AÇIK

AK Parti içindeki küskün milli görüşçülerin YRP’ye dönme olasılığı hakkında sorulan bir soruya Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak.” şeklinde yanıt verdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA ARTIK GERI DÖNÜŞ YOK

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiklerini ve bu konuda geri dönüşün mümkün olmadığını ifade eden Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir birlikteliğin yapılamayacağını net bir şekilde belirtti.

ÜYE SAYIMIZDA ŞU AN YÜKSEKİZ

Baraj sorunlarının bulunmadığını vurgulayan Erbakan, “Biz 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. Seçimlere daha güçlü bir şekilde girmek ve sinerji oluşturmak adına milletvekili seçimlerinde ittifak içinde olabileceklerini dile getiren Fatih Erbakan, “Bunun içine Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok.” dedi.