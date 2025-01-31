Fatih Erbakan: Yeniden Refah’tan Aday Olacağım

YENİDEN REFah PARTİSİ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal” dedi. Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın yaptığı Ankara Kent Konseyi’nin ‘Söz Onda’ programında soruları yanıtladı.

ÖCALAN KONUSUNDA SERT ELEŞTİRİ

Erbakan, “Terörist başı Abdullah Öcalan’ı ne Ankara’da ne de ana karada istemiyoruz diye ifade etmiştik. Orada bulunduğu yerde kalması gerekir. Hatta kendisinin şimdiye kadar idam edilmesi gerekiyordu. Canının bağışlanmasını bile kendisine yapılan büyük bir lütuf olarak görüyoruz. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla, böyle bir çağrının yapılması ve bu çağrı sonucunda da Öcalan’ın umut hakkından yararlanarak cezaevinden çıkartılması ve mevcut iktidarın DEM Partisi’nin desteği ile istediği yönde bir anayasa değişikliğini yapması şeklinde bir sürecin yürüdüğünü görüyoruz. Tabii çok şeffaf da değil ama ana hatlarıyla bu şekilde. Böyle bir sürecin yanında olmadığımızı daha önce de net bir şekilde ifade ettik. Neden? Çünkü birincisi, şehitlerimize ve gazilerimize yapılan bir saygısızlık olarak görüyoruz.” dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MODERN BİR YAKLAŞIM

Fatih Erbakan, “Sokak hayvanlarının insanlarla güvenli bir şekilde bir arada yaşaması gerekir. Bununla ilgili Yozgat Belediyemizin çok güzel bir projesi oldu. ‘Evcil Kent’ adı altında bir tesis açıldı ve burada tamamen yaşam alanları, hayvanların en güzel şekilde düzenlenmiş bir biçimde oluşturuldu. Sokaklardaki başıboş hayvanlar toplandı ve buraya konuldu. Burada kısırlaştırmalarının yapılması, aşılarının yapılması, uzman veterinerler gözetiminde yaşamalarını sağlamak hedefleniyordu ve bu hedefe de ulaşıldı. Bu projenin yaygınlaştırılması, internet üzerinden canlı yayında 24 saat herkesin takip edebileceği şekilde hayvanların en güzel şartlarda yaşayabileceği modern evcil kentlerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

SİYASİ MÜDAHALELER VE GÜVEN ENDİŞESİ

Erbakan, “Bu tür müdahaleler Türkiye’ye olan güveni sarsmaktadır. Ben tabii uygulamaları son derece sert buluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı yemekteyken, restoranda alınıyor, götürülüyor ve tutuklanıyor. Kendisi davet edilir, ifadesi alınır. Tutuklu yargılamak yerine tutuksuz yargılanması çok daha uygun olurdu. Görüşlerine katılmamız veya katılmamamız ayrı bir konu, ama bu muamelelerin uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Gazeteciler için de aslında aynı durum söz konusu.” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair Erbakan, “Yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonuncudan başlamak gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal.” şeklinde konuştu.