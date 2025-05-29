Fatih Karagümrük, Bandırmaspor’u yendi

1. LİG’DE FİNAL MAÇI KIRAN KIRANA GEÇTİ

1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği kritik finalde, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yapılan mücadele öncesinde, İstanbul ve Balıkesir’den gelen taraftarlar, tezahüratlarıyla tribünleri doldurdu. Bu atmosfer, final coşkusunu erken saatlerden itibaren sahaya yansıttı.

KARAGÜMRÜK, DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

Normal sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, doğrudan finale yükselerek play-off’taki rakibini beklemeye başladı. Son hafta oynanan Iğdır FK karşılaşmasındaki 2-1’lik galibiyet, İstanbul ekibini finale taşıdı.

BANDIRMA, ZORLU YOLCULUKLA FİNALE ULAŞTI

Bandırmaspor ise play-off sürecinde zorlu bir yoldan geçti. Sezonu 64 puanla beşinci sırada tamamlayan Balıkesir temsilcisi, ilk turda Erzurumspor FK’yı 2-0’la geçtikten sonra yarı finalde Boluspor’u deplasmanda 4-1 ve evinde 1-0 yenerek finale adını yazdırdı.

KARAGÜMRÜK’TE SÜPER LİG HEDEFİ

Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’e yükselip dört sezon boyunca en üst ligde mücadele etti. Geçen yıl yeniden 1. Lig’e düşen kırmızı-siyahlılar, sadece bir sezonluk aranın ardından Süper Lig’e dönme hedefiyle sahaya çıktı.

BANDIRMA TARİH YAZMAK İÇİN OYNADI

Bandırmaspor, tarihinin en büyük başarısını elde etme peşinde. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’a play-off finalinde kaybeden Bandırma ekibi, bu kez Süper Lig’e ilk adımını atmak istiyor. Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ ANLAR VE GOLLER

Karşılaşma, ilk dakikalarda tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle kısa süreli olarak durdu. Hakem, güvenlik önlemleri alındıktan sonra oyunu yaklaşık 2 dakikalık aradan sonra yeniden başlattı. Bandırmaspor, 19. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Loïs Diony’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kale direğinin dibinden auta gitti. 25. dakikada Fatih Karagümrük, Göktan Gürpüz ile etkili geldi. Genç oyuncunun ceza dışındaki şutu, savunmadan sekerek üst direğe çarparak kornere gitti ve tribünleri heyecanlandırdı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bandırmaspor, skoru değiştirdi. Ceza dışından kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi, kalecinin üzerinden topu filelerle buluşturup takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarında, Göktan Gürpüz bir serbest vuruş kullandı; fakat şutu direğin yanından dışarı gitti. İlk yarı, Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fatih Karagümrük, 46. dakikada Wesley ile dengeyi sağladı. Maçın 90 dakikası bu skorla sonuçlanınca uzatmalara gidildi.

SON DAKİKALARDA FARKI AÇTI

91. dakikada Atakan Çankaya, Karagümrük’ü 2-1 öne geçiren golü attı. 105. dakikada Ahmet Sivri, farkı 3-1’e çıkardı. İşte bu skorla İstanbul ekibi, Süper Lig’e yükselen son takım oldu.