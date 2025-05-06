Fatih Karahan: Enflasyon Düşene Kadar Sıkı Olacak

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPTI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda, para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğini belirtti. Karahan, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini ve hazirandan bu yana mevcut dezenflasyon sürecinin sürdüğünü aktardı. Karahan, özellikle hizmet ve mal enflasyonundaki düşüşün gözle görülür olduğunu söyledi. Talepte oluşan dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkıda bulunduğunu vurgulayan Karahan, Merkez Bankası’nın proaktif şekilde gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

FİNANSAL OYNAKLIKLARA DİKKAT

Karahan, küresel ticaret belirsizliğinin etkilerini değerlendirerek, gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışları yaşandığını aktardı. Son dönem itibarıyla finansal oynaklıkların Türk lirasının toplam sistem içindeki payına etkisinin sınırlı kaldığını belirten Karahan, para politikasında sıkı ve kararlı duruşun devam edeceğini söyledi.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE RİSKLER

Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklediğini, ancak bu sürecin devamı açısından beklentilerin risk oluşturduğunu aktaran Karahan, Merkez Bankası’nın tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı bir şekilde kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Belirsizliklerin geçmiş dönemlere göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Karahan, bu yüzden ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşunun sürdüğünü belirtti.

NİSAN AYINDA ENFLASYON BEKLENTİLERİ DURAKLADI

Son dönemde finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle enflasyon beklentilerinde nisan ayında bir duraksama yaşandığını ifade eden Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı. Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek ve finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları atacak.