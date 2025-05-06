Fatih Karahan: Enflasyon Düşünce Sıkı Kalacak

PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞ DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda sıkı para politikasının devam edeceğini belirtti. Enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme yaşandığını ve hazirandan bu yana dezenflasyon sürecinin aktif şekilde sürdüğünü aktaran Karahan, özellikle hizmet ve mal enflasyonundaki düşüşün dikkat çekici olduğuna dikkati çekti. “Talepte oluşan dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı sağladığını” ifade eden Karahan, Merkez Bankası’nın proaktif şekilde gerekli önlemleri aldığını vurguladı.

FİNANSAL OYNAKLIKLARA DİKKAT

Karahan, küresel ticaretteki belirsizliklerin olumsuz etkilerini değerlendirerek, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan portföy çıkışlarını aktardı. Son dönemlerde Türk lirasının toplam sistemdeki payının finansal oynaklıklardan sınırlı şekilde etkilenmiş olduğunu belirten Karahan, para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşun devam edeceğini söyledi.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE RİSKLER

Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklediğini fakat beklentilerin bu sürecin devamı açısından risk taşıdığını belirten Karahan, Merkez Bankası’nın tüm politika araçlarını piyasa kurallarına uygun şekilde proaktif ve kararlı şekilde kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Belirsizliklerin geçmiş dönemlerdeki seviyelere göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Karahan, bu nedenle ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşunun sürdüğünü söyledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DURAKLAMA

Son dönemde finansal piyasalardaki gelişmeler neticesinde, enflasyon beklentilerinde nisan ayında bir duraksama gözlemlendiğini söyleyen Karahan, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı. Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek ve finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları atacak.