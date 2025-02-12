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Fatih’te Cami Lojmanında Çıkan Yangın

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YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

İstanbul Fatih ilçesinde yer alan Nişanca Mahallesi’ndeki Havuzlu Mescit Camii’nin lojman kısmında, saat 12.00 civarında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın gerçekleşti. Yangın, lojmandan yükselen yoğun dumanla başlamıştı.

OLAYIN İHBAR EDİLMESİ

Cami imamı durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Ancak, lojman alanında maddi hasar meydana geldi.

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