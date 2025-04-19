Fatih Tekke, Oyun Olumsuz Değerlendirdi

TRABZONSPOR GALİBİYETİ VE PERFORMANS ELEŞTİRİSİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bordo-mavililerin galibiyetini sağlayan golü Simon Banza attı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının performansını eleştirerek, “Konuşulacak bir şey yok. Çok değerli bir 3 puan. Oyun olarak konuşacağım olumlu bir şey yok. Böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamız mümkün değil” şeklinde açıklama yaptı.

FOLCARELLİ’NİN SAKATLIĞI VE GENÇ OYUNCULARA VURGU

Tekke, 34. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli’nin durumunun belirsiz olduğunu belirtti. “Arka adalesiyle ilgili bir şey söylediler. Zor gözüküyor” ifadesini kullandı. Genç futbolculara karşı göstermiş olduğu performansa eleştirilerde bulunan Tekke, “Trabzonspor forması giyen herkesin en iyisini göstermesi lazım. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka şeylerle ilgilenmemiz lazım” diye konuştu.