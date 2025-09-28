Fatih Tekke: Penaltı Kararı Tartışmalıydı

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşarak 4-3’lük bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmaya dair düşüncelerini paylaştı.

GALİBİYETİN ÖNEMİ

Tekke, kazandıkları maçın önemini vurgulayarak, “Galibiyet mutluluk verici, genel oyuna bakınca hak ettiğimiz bir maçtı. İlk yarıda bitebilirdi. İyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Enteresan bir maç oldu, futbolun böyle bir şeyi var; hemen cezalandırıyor. Son 3-4 dakikası, birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaratabilirdi.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

PENALTI KONUSU

Karşılaşmada verilen penaltı kararını yorumlayan Tekke, “Penaltı pozisyonu tartışmaya açık, bence penaltı değil. Bunu yardımcı hakeme söyledim.” dedi. Genç bir kadroya sahip olduklarını belirten Teknik Direktör, 3. bölgedeki sorunlar üzerine de konuştu: “Kadromuzun durumu belli, yaş ortalaması 20-25. En ufak hatada cezalandırılıyorsunuz. Bu hataları yapmamalarını sağlamam lazım.”

ONUACHU’DAN BEKLENTİLER

Paul Onuachu’nun attığı gol hakkında özel bir parantez açan Tekke, “Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı, daha iyi durumda olmalı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sahada oynanan oyunun yansımalarını gözlemleyen Tekke, “Çalıştığımız her şey karşımıza çıktı. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı.” diye ekledi.

SONRASI VE GELECEK HEDEFLERİ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, “Bizim adımıza gergin bir 90 dakika oldu. Fazla gol attığımız fakat daha fazla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Genel anlamda bizim adımıza olumlu bir maç izledik. Eksiklerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Genç oyunculara verdikleri şans hakkında ise, “Maçın son bölümünde 4-1 iken genç oyuncularımı sahaya sürmek istedim. Bence gayet makul bir durumdu.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Tekke, ayrıca hücum organizasyonları ve kanat oyuncularının desteği hakkında, “Kenar oyuncularımızın en çok skor üreten oyuncularımız olması gerekiyor. Daha iyi şeyler yapacak kaliteleri var fakat henüz maçlarda tam olarak istediğimiz performansı aldığımızı söyleyemem.” ifadelerini ekledi.