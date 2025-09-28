Fatih Tekke: Penaltı Pozisyonu Tartışmaya Açık

SÜPER LİG’DE HEYECAN TIRMANIYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve maçı 4-3’lük galibiyetle tamamladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrasında oyuncularının performansını değerlendirdi ve galibiyetin önemli olduğunu dile getirdi. “Galibiyet mutluluk verici, genel oyuna bakınca hak ettiğimiz bir maçtı. İlk yarıda bitebilirdi. İyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Enteresan bir maç oldu, futbolun böyle bir şeyi var; hemen cezalandırıyor. Son 3-4 dakikası, birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaratabilirdi.”

PENALTILAR VE HATALAR ÜZERİNE

Maçta verilen penaltı pozisyonuna ilişkin görüşlerini paylaşan Tekke, “Penaltı pozisyonu tartışmaya açık, bence penaltı değil. Bunu yardımcı hakeme söyledim.” açıklamasında bulundu. Takımının genç bir kadroya sahip olduğu gerçeğini vurgulayan Tekke, “Yine çok rahat 3. bölgeye gidip pozisyon yakaladık. Yine sorunumuz 3. bölge. Genç oyunculara da bir şeyler söylemek lazım. Kadromuzun durumu belli, yaş ortalaması 20-25. En ufak hatada cezalandırılıyorsunuz. Bu hataları yapmamalarını sağlamam lazım.” dedi.

ONUAÇU’YA ÖVGÜ

Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu’nun maçtaki performansını öven Tekke, “Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı, daha iyi durumda olmalı.” şeklinde değerlendirmeler yaptı.

MAÇTAN ÇIKAN SONUÇLAR

Tekke, oyuncularının sahada geçirdiği sürede çalıştıkları her şeyin yansıdığını belirtti. “Çalıştığımız her şey karşımıza çıktı. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı. Ön tarafta özellikle kenar oyuncularımın oyun içine katılmaları ve sonuçlandırmaları gerekiyor. 3 puan değerli, daha iyi ve kontrollü bir oyun için çalışacağız.” dedi.

GENÇ OYUNCULAR HAFTADAN HAFTAYA GELİŞİYOR

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, maçın gergin geçtiğinin altını çizen Tekke, “Bizim adımıza gergin bir 90 dakika oldu. Her türlü şeyle karşılaştığımız bir maç oldu. Fazla gol attığımız fakat daha fazla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda 2 gol yedik. Bunlar futbolda var. Genel anlamda bizim adımıza olumlu bir maç izledik. Eksiklerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Genç oyuncularını sahaya sürmeyi gayet normal bulduğunu belirten Tekke, “Maçın son bölümünde 4-1 iken genç oyuncularımı sahaya sürmek istedim. Bence gayet makul bir durumdu. Taçtan yediğimiz bir gol oldu. Benim de bu konuda kendimi eleştirmem lazım. Son düdük çalmadan maç bitmiyor. Oyuncuların da her an her şeye hazır olması gerekiyor. Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şansları yok.” ifadesini kullandı.

ÜST DÜZEY PERFORMANS ÇAĞRISI

Hücum organizasyonları hakkında da konuşan Tekke, “Oyun formasyonumuza göre kenar oyuncularımızın en çok skor üreten oyuncularımız olması gerekiyor. Daha iyi şeyler yapacak kaliteleri var fakat henüz maçlarda tam olarak istediğimiz performansı aldığımızı söyleyemem.” şeklinde açıklamalarda bulundu.