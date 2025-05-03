Fatih Tekke, Trabzonspor’da Başarı Sağladı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK CARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Trabzonspor’da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş’in ardından adım atan Fatih Tekke, bordo-mavililerle önemli bir çıkış yakaladı. Karadeniz temsilcisi, bu süreç içerisinde Süper Lig’de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 13 puan topladı. Bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması elde eden Tekke, teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcını gerçekleştirmiş oldu. Fatih Tekke’nin, takımına dönmesi teknik adamlık kariyerine de önemli bir katkı sağladı.

KUPADA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYDEDİLEN AŞAMALAR

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası’nda Bodrum FK ve Göztepe’yi geride bırakarak adını finale yazdırdı. Tekke, futbolculuk kariyeri sonrasında teknik direktör olarak ilk kupasına bordo-mavili takımın başında ulaşma şansına oldukça yaklaşmış durumda. Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13, 2023-2024 sezonunda 0.50, Alanyaspor ile 2023-2024 sezonunda 1.44 ve 2024-2025 sezonunda ise 0.91 puan ortalaması yakaladı.