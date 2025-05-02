Fatih Tekke, Trabzonspor’da başarılı oldu

FATİH TEKKE İLE YENİ BİR DÖNEM

Trabzonspor’da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş’in ardından başlayan Fatih Tekke, bordo-mavili takımla etkileyici bir başarı sergiliyor. Karadeniz ekibi, bu süreç içerisinde Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 13 puan kazanmayı başardı. Bu performans, maç başına 2.17 puan ortalaması elde etmesine olanak tanıdı ve Tekke, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başlangıç yapmış oldu. Fatih Tekke’nin kendi yuvaya dönüşü, teknik adamlık kariyerinde de belirleyici bir unsur haline geldi.

KUPA YOLUNDA İLERLEME

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Bodrum FK ve Göztepe’yi geride bırakıp finale yükselmeyi başardı. Tekke, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak ilk kupasına bordo-mavili ekibin başında ulaşma fırsatına oldukça yaklaştı. Daha önce Süper Lig’de farklı takımlar ile puan ortalamaları elde eden Tekke, Kayseri Erciyespor ile 2014-2015 sezonunda 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13, Alanyaspor ile 2023-2024 sezonunda 1.44 ve 2024-2025 sezonunda ise 0.91 puan ortalaması tutturmuştu.