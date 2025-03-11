Fatih Tekke Trabzonspor’da Görevine Başladı

YUVAYA DÖNDÜM, KAYBETMEK İSTEMİYORUM

İmza töreninde Fatih Tekke, Trabzonspor’a dönüşü ile ilgili duyduğu sevinci ifade etti. “Yuvaya geldik, çok şükür. Zor bir durum gibi gözüküyor ama camiamıza hayırlı olsun. Şu anda yuvada olmanın duygusunu yaşayamıyorum, çünkü 1 dakika kaybetmek istemiyorum. Yolumuz uzun, düzeltmemiz gereken şeyler var.” Tekke, bu sezonki hedeflerine de değinerek, “Ligin durumu ortada. Trabzonspor’un Avrupa hedefi var ve bu kupadan geçiyor. Gerçekçi olmak lazım, kupa birinci hedef olarak gözüküyor. Önce normalleşmemiz, sonra kupayı kazanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

YENİ ROL VE DESTEK AÇIKLAMALARI

Törende konuşan Şenol Güneş, Trabzonspor’daki son dönemine ve yeni görevine dair açıklamalarda bulundu. “6 ay boyunca burada birlikte oldum. Taraftarlara, yönetime ve oyunculara teşekkür ediyorum. Aldığımız istikrarsız sonuçlar kan değişikliği ihtiyacını doğurdu. Efsaneleşmiş Fatih Tekke’yi teknik direktör olarak göreve getirdik” dedi. Güneş ayrıca, “Sahada olmayacağım. Teknik anlamda takım Fatih hocanınındır. Ancak yaza kadar kurumsal yapıyı nasıl güçlendireceğimizi planlayacağız. Transferler, oyuncular, tesisler gibi konuları daha önemli görüyorum. Hoca yalnız hissederse yanındayım, ama herhangi bir unvan beklemiyorum.” diyerek, kupada hala iddialı olduklarını söyledi.

CESUR VE PLANLI FUTBOL ANLAYIŞI

Fatih Tekke, teknik direktörlük felsefesi hakkında bilgi vererek, “10-11 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve kendimi sürekli yenilemeye özen gösteriyorum. Spontane oynanmasından hoşlanmıyorum. Rahmetli Özkan Sümer’in ‘her şeyiyle belirgin’ ifadesini çok severim. Cesur futbol oynamaya çalışan bir takım hedefliyorum” dedi. Tekke, Şenol Güneş’ten alacağı destekle, oyun anlayışını camiaya ve oyunculara aktarabileceğini belirtti. “Benim avantajım, abim ve hocamla evimde, yuvamda olmam. Gerçekçi olacağım, duymak istediğiniz şeyleri söylemeyeceğim. Yenilirsek ben ve ekibim yenilecek, kazanırsak hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME VE TAKIMIN DURUMU

Sözleşme süresiyle ilgili bir soruya Tekke, “Sözleşmeyle ilgili bir fikrim yok. ‘Gel’ dediler, geldim. İmzayı attık. Şu anda sorunlarımız belli, talihsizlikler yaşadık. Trabzonspor’a ‘gel’ denilince gelinen bir yer” yanıtını verdi. Takımın sakatlıklar ve şanssızlıklarla mücadele ettiğini vurgulayan Tekke, “Değerlendirme yaparken problemleri görmek lazım. Hocamdan bu konuda çok yardım alacağım” dedi.