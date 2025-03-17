Spor

Fatih Terim, Ayın Teknik Direktörü Oldu

fatih-terim-ayin-teknik-direktoru-oldu

FATİH TERİM AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, bu ay “ayın teknik direktörü” ödülüne layık görüyor. Al Shabab, Mart ayında 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MART AYINDAKİ PERFORMANS

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın Mart ayındaki sonuçları şu şekilde sıralanıyor: Al Shabab 2-0 Damac FC, Al Nassr 2-2 Al Shabab ve Al Shabab 6-0 Al Orouba. Bu sonuçlarla birlikte Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

TEKİNİKDİR OYUNCU PERFORMANSI

Fatih Terim’in Suudi Arabistan’daki genel performansı ise 13 maça çıkarak, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sonuçlandı.

AL SHABAB’DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Al Shabab, Fatih Terim’in ayın teknik direktörü unvanını kazanmasının ardından sosyal medya üzerinden bir tebrik paylaşımı yaptı. Paylaşımda, “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ

Dünya

Husi Liderden ABD’ye Yeni Tehditler

İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen üzerindeki saldırılarına devam etmesi durumunda sert misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.
Gündem

AB, Türkiye İle Savunma İlişkilerini Geliştiriyor

Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi ve NATO'daki rolü, Avrupa Birliği ile güvenlik iş birliğini derinleştirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu yönde yeni adımlar atılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.