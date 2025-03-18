Spor

Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

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FATİH TERİM’İN BAŞARISI

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, bu ay teknik direktör ödülüne layık görülüyor. Al Shabab, bu ay boyunca 10 gol atıp, yalnızca 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ediyor.

MART AYINDAKİ SONUÇLAR

Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab’ın mart ayındaki sonuçları şu şekilde sıralanıyor: Al Shabab 2-0 Damac FC, Al Nassr 2-2 Al Shabab ve Al Shabab 6-0 Al Orouba. Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

GENEL PERFORMANSI

Suudi Arabistan’da 13 maça çıkan Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıyor.

AL SHABAB’IN PAYLAŞIMI

Al Shabab, Fatih Terim’in ayın teknik direktörü seçilmesi sonrası bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibi, “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadelerini kullandı.

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