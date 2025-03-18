Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

FATİH TERİM’İN BAŞARISI

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, bu ay teknik direktör ödülüne layık görülüyor. Al Shabab, bu ay boyunca 10 gol atıp, yalnızca 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ediyor.

MART AYINDAKİ SONUÇLAR

Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab’ın mart ayındaki sonuçları şu şekilde sıralanıyor: Al Shabab 2-0 Damac FC, Al Nassr 2-2 Al Shabab ve Al Shabab 6-0 Al Orouba. Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

GENEL PERFORMANSI

Suudi Arabistan’da 13 maça çıkan Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıyor.

AL SHABAB’IN PAYLAŞIMI

Al Shabab, Fatih Terim’in ayın teknik direktörü seçilmesi sonrası bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibi, “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadelerini kullandı.