Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

AL SHABAB’I YÖNETEN FATİH TERİM ÖDÜLÜ KAZANDI

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ın teknik direktörü Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, bu ay içinde 10 gol atıp, 2 gol yiyerek 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MART AYINDAKİ MAÇ SONUÇLARI

Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, mart ayındaki maçlarında şu sonuçları aldı: Al Shabab 2-0 Damac FC, Al Nassr 2-2 Al Shabab, Al Shabab 6-0 Al Orouba. Bu sonuçlarla Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

FATİH TERİM’İN GENEL PERFORMANSI

Futbol teknik direktörlüğü yaptığı süre içerisinde Suudi Arabistan’da 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB’DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Fatih Terim’in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından Al Shabab, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan ekibinin duyurusunda, “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadeleri yer aldı.