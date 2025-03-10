Fatih Terim: Futbol Aklımı Emekli Etmiyorum

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM’İN AÇIKLAMALARI

27 Aralık 2024’te Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı devralan ve bu süreçte 12 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan teknik direktör Fatih Terim, TRT Spor’a verdiği özel röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, pek çok konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN FUTBOLU

Terim, röportajında Suudi Arabistan futbolunu takip ettiğini belirtti ve “Suudi Arabistan’ı takip ediyordum, kaliteli bir lig. Ligdeki bazı maçlardaki tempo, Avrupa’nın önde gelen takımlarındaki gibi” dedi. Al Shabab’ın galibiyetleriyle doğru yola girdiklerini belirten teknik direktör, gelişime açık bir ligde olduklarını vurguladı.

Al Shabab hakkında konuşan Terim, “Al Shabab, diğer takımlar gibi yüksek harcamalar yapan takımlardan değil. Suudi Arabistan’ın köklü takımlarından biri ve tarihindeki futbol mirasını yaşatmak istiyor” ifadelerini kullandı. Yönetimin Kral Kupası’na önem verdiğini belirten Terim, çeyrek finale geçmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

2034 DÜNYA KUPASI VE YATIRIMLAR

Suudi Arabistan futbolunun geleceği hakkında Terim, “Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası’nı aldı” diyerek bu süreçte yapılacak yatırımların önemini vurguladı. Gençlerin Avrupa’ya transfer olacağını ve dünyanın en iyi 10 liginden biri olma hedeflerinden bahsetti.

YABANCI HAKEMLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Yabancı hakemler hakkında düşüncelerini paylaşan Terim, “Futbolda çok uzun süre önce milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söyledim” diyerek, hakemlerin yönetiminde nitelik arayışının önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Yabancı hakemi destekleyelim ama bunu yaparken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim” demiştir.

TFF’YE ELEŞTİRİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında da görüşlerini aktaran Terim, hakem atamalarından kaynaklanan sorunlar yaşandığını belirtti. TFF’nin yüklerinin fazla olduğunu ifade ederek, kulüplerin hakem atamaları konusunda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Fatih Terim, futbol kurallarındaki potansiyel değişiklikleri takip ettiğini işaret ederek, ofsayt kuralının değişmesini savunan Arsene Wenger’in önerilerine değindi. Bunun futbolun dinamikleri üzerindeki etkisine dikkat çekti.

KALENİN KURALLARI

Kalecilerin topu 8 saniye içinde elinde tutmasının bir kural haline gelmesinin ilginç olduğunu vurgulayan Terim, bu kuralın uygulanması noktasında yaşadığı tecrübeleri de açıkladı.

SARI KART VE CEAZALAR HAKKINDA TARTIŞMALAR

Sarı kart uygulamaları hakkında önerilerde bulunan Terim, “Sarı kart için 4 kart önermiştim, yaşadığım bir şeydi” diyerek bu konudaki yeniliklerin yol açabileceği tartışmalara değindi.

ARDA TURAN VE ESKİ OYUNCULAR

Arda Turan hakkında olumlu düşünceler ifade eden Terim, eski oyuncularının teknik direktör olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Yetenekli oyuncuların yeni nesil teknik kadrolarda yer alacağından bahsetti.

TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ

Karşılaştığı çeşitli zorlukları ve Türk futboluna dair projeksiyonunu paylaşan Terim, futbolun her zaman değişime açık olması gerektiğini belirtti. 71 yaşındaki deneyimli teknik adam, Türk futboluna olan bağlılığını ve katkı verme arzusunu dile getirerek, gelecekte de yer almayı istediğini ifade etti.