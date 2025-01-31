Fatih Terim’in Takımı Deplasmanda Mağlup Oldu

MAÇ SONUCUNA GÖRE GALİBİYET ALINDI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 18. hafta karşılaşmasında Al Shabab, Al Ettifaq ile deplasmanda karşı karşıya geldi. EGO Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 gibi bir skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Konuk takım Al Ettifaq’a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Wijnaldum’un iki golü ve 43. dakikada Joao Costa’nın kaydettiği golle geldi. Al Shabab ise 40. dakikada Hamdallah’ın attığı golle maçı tek golle süslüyor. Ayrıca Hamdallah, 75. dakikada kazanılan penaltı atışından faydalanamadı.

PUNAN DURUMU ETKİLENDİ

Bu mağlubiyetin ardından Fatih Terim’in yönettiği Al Shabab 29 puanda kalırken, Al Ettifaq 22 puana yükseldi.