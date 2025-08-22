FBI, Bolton’un Evine Baskın Düzenledi!

FBI BASKINI

FBI, Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton’un Maryland’deki konutuna baskın düzenledi. Bu operasyonun, gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili sürdürülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklandı. AP’ye konuşan bir kaynak, Bolton hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını ve kendisine herhangi bir suçlama yapılmadığını ifade etti.

TRUMP’IN KARARLARI

Bu yıl göreve geri dönen Trump, ilk gününde Bolton’un da aralarında bulunduğu kırktan fazla eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Aynı zamanda, Bolton’a yönelik koruma kararlarını da kaldırmıştı. Trump’ın ilk döneminde Bolton, 17 ay boyunca başkanın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı. İran, Afganistan ve Kuzey Kore meselelerinde Trump ile Bolton arasında fikir ayrılıkları yaşandığına dair kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar bulunuyordu.

BOLTON’UN KİTABI

İlk Trump yönetimi, gizli bilgi içerdiği iddia edilen bir Bolton kitabının yayımlanmasını engellemeye çalışmış, ancak bu çabası sonuçsuz kalmıştı. Bolton, görevden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray’da geçirdiği süreyi “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı kitabında detaylandırmıştı.