FBI, Bolton’un Evine Baskın Düzenledi

FBI BASKINI

FBI, Trump’ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton’un Maryland’deki konutuna baskın gerçekleştirdi. FBI’ın bu operasyonunun gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili olarak yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı açıklandı. AP’ye konuşan bir kaynak, Bolton hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını ve kendisine henüz suçlama yöneltilmediğini belirtti.

TRUMP’IN KARARLARI

Trump, bu yıl göreve geri döndüğü ilk gününde, Bolton’un aralarında bulunduğu kırktan fazla eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izni belgelerini iptal etti. Ayrıca, Bolton hakkında daha önce verilen koruma kararlarını da kaldırdı. Trump’ın ilk döneminde Bolton, başkanın ulusal güvenlik danışmanı olarak 17 ay boyunca görev yaptı.

FİKİR AYRILIKLARI VE KİTAP

Bolton ve Trump’ın İran, Afganistan ve Kuzey Kore konularında fikir ayrılıkları yaşadığına dair söylentiler, kamuoyu gündeminde yer aldı. İlk Trump yönetimi, Bolton’un gizli bilgi içerdiğini iddia ettiği kitabının yayımlanmasını engellemeye çalıştı ancak bu çabalar başarısız oldu. Bolton, Beyaz Saray’daki görev süresinde yaşadıklarını “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı eserinde kaleme aldı.