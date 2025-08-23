FBI, Bolton’un Evine Baskın Düzenledi!

FBI’IN BASKINI

FBI, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Maryland’deki konutuna bir baskın düzenledi. Bu baskının, gizli belgelerin sızdırılması üzerine yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. AP’ye bilgi veren bir kaynak, Bolton hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını ve kendisine yöneltilen suçlamalar olmadığını aktardı.

TRUMP’IN GÜVENLİK İZİNLERİ

Trump, bu yıl göreve geri döndüğü ilk günde, Bolton da dahil olmak üzere kırktan fazla eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti. Ayrıca, Bolton hakkında yürütülen koruma kararlarını da kaldırdı. Trump, Bolton’ın ilk döneminde 17 ay boyunca ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.

BOLTON VE TRUMP’IN FİKİR AYRILIKLARI

Bolton ve Trump arasında İran, Afganistan ve Kuzey Kore konularında fikir ayrılıkları yaşandığına dair iddialar kamuoyunda gündeme geldi. İlk Trump yönetimi, Bolton’ın gizli bilgilere sahip olduğunu öne sürdüğü bir kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışmış ama bu girişim başarısız olmuştu. Bolton, görevden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray’da geçirdiği dönemi “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmıştı.