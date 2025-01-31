FBI İddiası: Üst Düzey İstifalar Gündemde

ABD’DE ÜST DÜZEY FBI YETKİLİLERİ İSTİFA ETMEYE ZORLANIYOR

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) içinde bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddiaları gündemde. Washington Post’un aktardığına göre, bu duruma ilişkin üç farklı kaynağa dayanan haber, FBI’ın belirli üst düzey yetkililerinden, 3 Şubat Pazartesi gününe kadar istifalarını iletmeleri gerektiğini, aksi halde işten çıkarılacaklarını duyurduğu yönünde.

İSTİFA TALEP EDİLENLERİN LİSTESİ GİDEREK UZUNLAŞIYOR

Haberde geçen bilgilere göre, istifası istenen kıdemliler arasında birkaç icra direktör yardımcısı, suç ve ulusal güvenlik soruşturmalarını yürüten yöneticilerin yanı sıra ülke çapındaki FBI saha ofislerinde görev alan üst düzey ajanlar da yer alıyor. Bu durum, FBI içindeki dinamiklerin değiştiğine ve üst yönetimin faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.