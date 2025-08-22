FBI, John Bolton’un Evine Baskın Düzenledi

BASKININ NEDENİ

FBI, Trump’ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton’un Maryland’deki konutuna baskın düzenledi. FBI’ın bu operasyonunun gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor. AP’ye konuşan bir kaynak, Bolton hakkında gözaltı kararı olmadığını ve şu anda herhangi bir suçlama yöneltilmediğini aktardı.

TRUMP’IN KARARLARI

Bu yıl göreve geri dönen Trump, ilk gününde Bolton’un da aralarında bulunduğu kırktan fazla eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etmişti. Ayrıca Cumhuriyetçi lider, Bolton hakkında verilen koruma kararlarını da kaldırmıştı. Bolton, Trump’ın ilk döneminde 17 ay boyunca başkanın ulusal güvenlik danışmanı olarak hizmet vermişti.

FIKRALAR VE KİTAP

Bolton ve Trump’ın İran, Afganistan ve Kuzey Kore konularında fikir ayrılıkları yaşadığına dair söylentiler kamuoyunda yer aldı. İlk Trump yönetimi, Bolton’un gizli bilgi içerdiğini iddia ettiği kitabının yayımlanmasını engellemeye çalıştı, ancak bu çabası başarısız oldu. Bolton, görevden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray’da geçirdiği süre boyunca yaşadıklarını “The Room Where It Happened: A White House Memoir” adlı kitabında detaylandırdı.